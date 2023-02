Ähnlich äußerte sich FDP-Finanzminister Christian Lindner. "Putins Aggression verharmlosen, Waffenlieferungen ablehnen. Keine Hilfen – nur Forderungen nach diplomatischen Lösungen", schrieb der Bundesfinanzminister am Samstag bei Twitter. Zudem schloss sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz der Kritik an. Sein Team twitterte am Mittag, Wagenknecht, Schwarzer und ihre Unterstützer würden Putin und der blanken Gewalt in die Hände spielen. "Und sie missachten zugleich in beschämender Weise das Recht auf Eigenständigkeit und Selbstverteidigung der Ukraine."