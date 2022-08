Die Deckelung des Gaspreises durch den Staat, die in anderen EU Länder bereits Realität ist, wird derzeit in Deutschland kontrovers diskutiert. Doch was steckt dahinter? Das Ziel besteht darin, mit einer staatlichen Deckelung des Preises Haushalte vor steigenden Heizkosten zu schützen und zugleich die Inflation zu bremsen. Auch wenn das Wort "Preisdeckel" in Deutschland häufig auf Ablehnung stöße, in diesem speziellen Fall gebe es sehr gute soziale aber auch ökonomische Gründe, darauf zurückzugreifen. Zu diesem Ergebnis kommen Sebastian Dullien, Direktor des Institutes für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung und die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts Amherst, Isabella Weber.