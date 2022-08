Analyse Viele offene Fragen bei der Gasumlage

Nun ist raus: 2,419 Cent je Kilowattstunde soll die Gasumlage zunächst betragen. So weit, so unklar. Denn die Entscheidung heute bietet weder Planungssicherheit, noch sind damit alle Fragen zu dem Thema geklärt. Die Bundesregierung sieht dadurch zwar "erhebliche Mehrbelastungen auf die Menschen in diesem Land zukommen", wie eine Sprecherin am Montag in Berlin sagte. Wichtige Antworten bleibt sie aber weiterhin schuldig.