Die Linke ruft zu Demonstrationen gegen die geplante Gasumlage auf. Parteichef Martin Schirdewan sagte, die Bundesregierung habe sich für einen unsozialen Kurs entschieden. Deshalb werde die Linke den Protest unterstützen und auch mitorganisieren. Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann nannte die Gasumlage einen "Schlag gegen den Osten", weil dort Einkommen und Rücklagen geringer seien. Er rief die Bürger in den ostdeutschen Ländern deshalb zu neuen Montagsdemos auf: "Wir brauchen neue Montagsdemos im Osten wie damals gegen Hartz IV."

Unterdessen bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz noch einmal, dass es ein weiteres Entlastungspaket geben werde. "Es wird teurer - da gibt es kein Drumherumreden", sagte Scholz. Man lasse aber niemanden allein mit den höheren Kosten. Wie dieses neue Entlastungspaket aussehen soll, ist in der rot-grün-gelben Bundesregierung noch umstritten.

Der Regierungsberater und Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Jens Südekum, geht von einer zweistelligen Inflationsrate im Herbst aus. Das sei eine erhebliche Belastung für die Konjunktur. "Die Industrie drosselt die Produktion und Verbraucher fahren ihren Konsum zurück." Eine Rezession in der zweiten Jahreshälfte sei wahrscheinlich.

Der Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung in Sachsen-Anhalt (MIT), Detlef Gürth, sagte, insbesondere die Wirtschaft gehe nahezu leer aus. Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) gehe man allein bei der Industrie von Mehrbelastungen in Höhe von 5,7 Milliarden Euro aus. Nicht eingepreist seien Mittelstand und Handwerk, welche die Gasumlage mit voller Wucht trifft: "In Ostdeutschland besteht darüber hinaus die Gefahr, das ganze Branchen wie die chemische- oder die Stickstoffindustrie stillgelegt werden müssten."