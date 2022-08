Bundesfinanzminister Christian Lindner hat in einem Schreiben an die EU-Kommission um Zustimmung dafür gebeten, auf die geplante Gasumlage in Deutschland keine Mehrwertsteuer zu erheben. Der FDP-Politiker schrieb in einem Brief an EU-Finanzkommissar Paolo Gentiloni, die Mehrwertsteuer auf verhängte Abgaben treibe die Preise nach oben und stoße "auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung, besonders jetzt in der außergewöhnlichen Situation".