07. März 2024, 16:58 Uhr

In Thüringen hat es in den vergangenen Wochen mehrere Übergriffe auf Abgeordnetenbüros oder Immobilien von Kommunalpolitikern gegeben. In einem Sicherheitsgipfel Ende März soll beraten werden, wie Menschen, die sich politisch engagierten, besser geschützt werden können.