In Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben am Donnerstag Landwirte gegen den Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) protestiert. Rund 200 Bauern und Handwerker blockierten nach Polizeiangaben mit Traktoren, Autos und Transportern die Zufahrtsstraßen zum Werk des Nougathersteller Viba. Bundesweit gibt es seit Wochen Proteste von Landwirten , unter anderem weil die Bundesregierung Steuervergünstigungen beim Agrardiesel streichen will.

In Jena traf Habeck unter anderem Auszubildende und Mitarbeiter von Jenoptik. Habeck stellte sich dort den Fragen, Sorgen und Nöten der insgesamt rund 120 Jenoptiker. Querbeet ging es um Themen wie ÖPNV auf dem Land, den Übergang von der Ausbildung in den Beruf, aber auch um gleiche Löhne in Ost und West. Auch die Sorge um die politische Lage in Thüringen spielte eine Rolle.