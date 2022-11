Der Verband Haus und Grund plant eine Musterklage gegen die neue Grundsteuer, notfalls durch alle Instanzen. Ziel sei es, das Verfahren zu Fall zu bringen, erklärt der Verband. "Wir haben vor mit unserem Verband zu prüfen, bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Das Bundesverfassungsgericht prüft dann in letzter Instanz, also zuvor die Finanzgerichte. Diese überprüfen dann die Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens an sich", sagt René Hobusch, der Präsident des Verbands in Sachsen.