Ähnliches befürchtet auch Henning Homann. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im sächsischen Landtag plädiert für ein Aussetzen der Schuldenbremse . Investitionen in Ostdeutschland dürften nicht abbrechen. Auf Subventionen zu verzichten, sei keine Option:

"Gerade wenn die Amerikaner und die Chinesen jetzt massiv in Zukunftsbranchen investieren, (…) führt die Schuldenbremse dazu, dass sich der Staat ausgerechnet in dieser entscheidenden Phase zurückhalten muss. Das macht keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, die Wasserstoffnetze jetzt nicht zu bauen. Es macht auch keinen Sinn, die Zukunftsindustrien jetzt nicht zu fördern. Es macht auch keinen Sinn, jetzt nicht in eine moderne Bahn zu investieren."