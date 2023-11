Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch entschieden, dass 60 Milliarden Euro an ungenutzten Kreditermächtigungen für den Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht rückwirkend in den Klimafonds verschoben werden dürfen. Die Gelder waren für zahlreiche klimapolitische Projekte der Ampel vorgesehen. Diese stehen nun auf der Kippe.