Heil begründete das laut der Zeitung mit der hohen Inflation und den Tariferhöhungen, die sich beim Mindestlohns niederschlagen müssten. Die Mindestlohn-Kommission werde im Sommer einen Vorschlag machen, hieß es. Seit 1. Oktober 2022 liegt der Mindestlohn in Deutschland bei zwölf Euro. Die Mindestlohn-Kommission hat Vertreterinnen und Vertreter, die alle fünf Jahre die Spitzenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorschlagen. Zwei wissenschaftlich beratende Mitglieder sind nicht stimmberechtigt.

Wie der Minister der "Bild am Sonntag" nun weiter sagte, will er auch die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern und ein Verbot von Paketen über 20 Kilogramm. Diese "müssen dann künftig durch Speditionen mit zwei Personen zugestellt werden". Auch für leichtere Pakete wolle er Vorschriften ändern und "für Pakete ab zehn Kilogramm eine Kennzeichnungspflicht" einführen. Damit der Bote "gleich sieht, was er sich zumuten kann".