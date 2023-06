Das heißt also, auch Beamte im Ruhestand, also Pensionäre. Normale Rentner außerhalb des Öffentlichen Dienstes dagegen haben den Anspruch auf die 3.000 Euro nicht. Das ärgert Verena Bentele vom Sozialverband VdK.

"Weil Rentnerinnen und Rentner ja sowieso im Schnitt jeden Monat deutlich weniger zur Verfügung haben als Pensionärinnen und Pensionäre. Am Ende bleibt eben immer der Eindruck, dass einige wenige was kriegen und andere komplett außen vor sind. Diesem Eindruck sollte die Bundesregierung jetzt dringend entgegenwirken."

Die Bundesregierung arbeitet nun an einer Lösung. Denn die 3.000 Euro können den Beschäftigten und Pensionären im Öffentlichen Dienst nicht einfach so überwiesen werden, es braucht dafür ein Gesetz. Ein erster Entwurf wurde kürzlich öffentlich. Und in dem ist die Inflationsprämie für Pensionäre vorgesehen.