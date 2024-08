Der Kanal "patient-deutschland" hat auf TikTok mehr als 47.000 Follower. Die Creatorin präsentiert sich auch selbst vor der Kamera und veröffentlicht etwa Videos, in denen Sie sich über Feminismus lustig macht, Rassismus verbreitet oder verkürzte und aus dem Kontext gerissene Clips kommentiert.

Ein Video mit dem Titel "Wir befinden uns in einer hybriden Kriegsphase" ist versehen mit der beunruhigenden Caption "Das krasseste Interview vom Generalleutnant der Bundeswehr! Warum sind unsere Truppen an der NATO-Ostflanke? 😳👀 Schaut jetzt!"



Es suggeriert, dass Deutschland sich in einer hybriden Kriegsphase befinde. Was genau das bedeutet, erfahren wir im Video nicht. Bildrechte: TikTok

In das Video selbst steigt die Creatorin ein mit dem Satz "Eins der krassesten Interviews, was ich je gesehen habe, was mich wirklich schlecht schlafen hat lassen". Was dann folgt ist ein Ausschnitt aus einem anderen Video. Darin zu sehen ist Generalleutnant André Bodemann, Befehlshaber Territoriales Führungskommando der Bundeswehr. Die Creatorin gibt nur Teile des Interviews wieder, in denen Bodemann unter anderem davon spricht, dass wesentliche Teile der Bundeswehr sich bereits an der Nato-Ostflanke befinden würden oder auf dem Weg dorthin seien. Die Creatorin fragt, wie das sein kann, Deutschland befinde sich schließlich im Frieden, oder? Was folgt ist wieder ein Ausschnitt aus dem Interview mit Bodemann, nach dessen Auffassung Deutschland täglich hybriden Bedrohungen ausgesetzt sei. Bedeutet das, wie von der Creatorin unterstellt, Deutschland befindet sich im "hybriden Kriegszustand"?

Aussage wird ohne Kontext verbreitet