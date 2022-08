Jeremy Issacharoff Bildrechte: dpa

Der neue israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, tritt an diesem Montag offiziell sein Amt in Berlin an. Prosor löst damit Jeremy Issacharoff ab, der seit August 2017 Botschafter des Staates Israel in Deutschland war.



Nach Zeremonie und Amtssitzübergabe findet ein erstes Gespräch statt, bei dem nach Angaben des Präsidialamtes bereits erste politische Nachrichten übermittelt werden sollen.