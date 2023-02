Energiewende Klima-Ökonomin Kemfert fordert Investitionen nach US-Vorbild

Europa und Deutschland müssten dagegen halten und Wettbewerbsnachteile ausgleichen, forderte Kemfert. "Ich denke, dass da eine Klima-Investionslücke klafft gigantischen Ausmaßes, die wir schließen müssen. Ich werbe stark dafür, mit eigenen Programmen dagegenzuhalten." Das Förderprogramm in den USA sieht 370 Milliarden Dollar für Unternehmen vor, die in Klimaschutz investieren. Bedingung ist, dass US-Produkte verwendet werden oder in den USA produziert wird. Deutsche und europäische Konzerne befürchten deshalb, ins Hintertreffen zu geraten.