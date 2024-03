An dem Akademischen Lehrkrankenhaus in Saalfeld wurden bereits 2022 weitaus mehr chirurgische Behandlungen als in Pößneck durchgeführt. Von den insgesamt 60 chirurgischen Betten in Pößneck wurden nun 30 nach Saalfeld verlagert. Dort gibt es nun insgesamt 130. Die restlichen 30 Betten in Pößneck wurden abgebaut. Dafür werden jetzt alle ambulanten Operationen aller drei Standorte in Pößneck durchgeführt – wie etwa Leistenbrüche, Arthroskopien oder Magenspiegelungen.