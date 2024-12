Dieses Vorgehen ist nicht nur frech, wie bei anderen Vorhaben, die die Ampel selbst nicht rechtzeitig fertig bekommen hat. In diesem Fall ist es sogar schändlich. Denn es drängt sich der Eindruck auf, dass SPD und Grüne das Thema in den Wahlkampf ziehen wollen. Die beiden Parteien müssen davon ausgehen, dass sie so kurzfristig und Druck ausübend keine Stimmen von CDU, CSU oder FDP für ihr Vorhaben bekommen werden. Wollen Sie Friedrich Merz á la Donald Trump dann als Feind des Selbstbestimmungsrechts der Frau hinstellen?

Bei dieser "ethisch äußerst sensiblen und bedeutsamen Frage" (Ex-Justizminister Marco Buschmann) verbietet sich ein solches Kalkül. Anders als in den USA besteht gar keine dringende Notwendigkeit, die harte öffentliche Auseinandersetzung zu suchen. Seit den 1990er-Jahren besteht der jetztige Konsens in der Gesetzgebung. Schwangerschaftsabbrüche können straffrei bis zur zwölften Schwangerschaftswoche durchgeführt werden . Kein Gericht und kein Politiker von Rang stellt das infrage.

Die Regierung hat kleinere Verbesserungen für die Selbstbestimmung der Frauen in dieser Legislatur erreicht. Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche wurde aufgehoben. Im November trat das Verbot der sogenannte Gehsteigbelästigung in Kraft, also von aggressiven Protestaktionen von Abtreibungsgegnern in der Nähe von Beratungsstellen oder Arztpraxen. Den großen Wurf, die Abschaffung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch, hat die Ampel in ihrer dreijährigen Amtszeit nicht gewagt. Das lässt sich nun auf den letzten Metern nicht korrigieren, ohne Unfrieden zu stiften.