Mit Unterstützung der AfD Asylpläne der Union bekommen Mehrheit im Bundestag

Die Vorsitzenden von AfD und FDP stellten bereits am Dienstag eine Zustimmung zu der Unionsvorlage in Aussicht. FDP-Chef Christian Lindner warnte in seiner Rede im Bundestag vor Schaden für die Demokratie, wenn in der Migrationspolitik kein Kurswechsel vollzogen wird. "Kontrolle und Begrenzung der Einwanderung nach Deutschland ist ein Anliegen der politischen Mitte. Wir dürfen es den Rändern nicht überlassen", fügte er mit Blick auf eine mögliche Zustimmung auch der AfD hinzu.



Die AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat der Bundesregierung und der oppositionellen Union schwere Fehler in der Migrationspolitik vorgeworfen. Scholz hinterlasse ein "auf die Spitze getriebenes Migrationschaos", sagte Weidel am Mittwoch im Bundestag. Merz warf sie vor, sich "bei den Grünen und der SPD anzubiedern und sich darauf festzulegen, mit diesen Parteien auch zu koalieren". Dennoch werde ihre Fraktion für die Unionsanträge stimmen.