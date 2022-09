Die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim in einen technologischen Halbschlaf zu versetzen und den Meiler Emsland am 31. Dezember abzuschalten, ist unvernünftig. Der vielgelobte Pragmatiker Habeck hat eben auch seine ideologischen Grenzen. Die Angst vor der eigenen Basis, gerade in Niedersachsen vor den Landtagswahlen im Oktober zählt mehr als die Versorgungssicherheit mit Strom. Denn was sind Kernkraftwerke wert als Reserve und Vorsorge für Blackouts oder Spannungsschwankungen, wenn man über eine Woche braucht, um sie anzufahren und ans Netz zu bringen.