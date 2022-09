Die Bundesregierung hatte angesichts des drohenden Gasmangels die Studie über die Sicherheit der Netze ein zweites Mal bei den Netzbetreibern in Auftrag gegeben. In Deutschland ist neben den AKWs Neckarwestheim 2 und Isar 2 noch der Meiler Emsland in Niedersachsen in Betrieb.

Trotz der Notreserve soll an dem Plan festgehalten werden, dass alle drei Kernkraftwerke zum Jahresende vom Netz gehen. Die beiden süddeutschen Meiler sollen allerdings bis Mitte April 2023 als Reserve bereitgehalten werden und bei Bedarf wieder Strom erzeugen.