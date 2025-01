Bildrechte: IMAGO/Frederic Kern

Zur Freude an den Silvesterfeiern gehöre an der ein oder anderen Stelle eben ein Böller. So sagt es die Unions-Innenpolitikerin im Bundestag Andrea Lindholz bei MDR AKTUELL. Viele Menschen feierten friedlich, in vielen Städten und Gemeinden hätte es in der vergangenen Silvesternacht keine Vorfälle gegeben.



Ein bundesweites Böllerverbot, wie es eine Petition der Gewerkschaft der Polizei nun fordert, lehnt sie daher ab. Stattdessen würde Lindholz eher auf eine kommunale Lösung setzen: "Das sollen die Kommunen vor Ort entscheiden. Weil in der Gemeinde, in der ich kein Problem habe, brauche ich keine Böllerverbotszone", argumentiert Lindholz. In der Stadt Berlin jedoch, wo es komplett ausarte in vielen Gegenden, müsse es rechtlich vielleicht noch mehr Möglichkeiten geben das Böllern einzuschränken.