Bei der Kategorie F1 besteht eine sehr geringe Verletzungsgefahr. Diese Art von Feuerwerk ist das ganze Jahr über erlaubt, das Mindestalter ist 12 Jahre.

Bei der Kategorie F2 besteht eine geringe bis mittlere Verletzungsgefahr. Das Mindestalter für Nutzung und Kauf ist 18 Jahre. Die Nutzung ist erlaubt vom 31. Dezember bis zum 1. Januar.

Bei der Kategorie F3 besteht eine mittlere bis große Verletzungsgefahr. In Deutschland ist eine Erlaubnis für die Nutzung erforderlich. In Polen und Tschechien sind Feuerwerkskörper dieser Kategorie für Erwachsene frei verkäuflich.

Bei der Kategorie F4 besteht eine große Verletzungsgefahr. Feuerwerkskörper dieser Kategorie sind in Deutschland so wie in Polen und Tschechien nur für geschulte Pyrotechniker erlaubt.

Bei ungeprüftem Feuerwerk ist die Verletzungsgefahr sehr groß. Solche Böller oder Rakten haben keine Kennzeichnung und kein Prüfzeichen. Kauf, Einfuhr und Nutzung sind in jedem Fall verboten.

Quelle: Bundespolizei