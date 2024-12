Die Techniker Krankenkasse (TK) kündigte bereits am Mittwoch eine Verdopplung der Zusatzbeiträge an. Diese steigen ab dem 1. Januar für die fast 11,7 Millionen Versicherten der von 1,2 Prozent auf 2,45 Prozent. Auch die DAK Gesundheit erhöht ihre Beiträge um 1,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Die Barmer erhöht um 1,1 Prozentpunkte auf 3,29 Prozent. Bei den drei größten Krankenkassen Deutschlands sind gut mehr als 25 Millionen Menschen versichert.

Wie die für Thüringen und Sachsen zuständige AOK Plus mitteilte, steigt der Satz ihrer 3,5 Millionen Versicherten von derzeit 1,8 auf 3,1 Prozent. Das habe der Verwaltungsrat am Freitag beschlossen. Insgesamt müssten AOK-Plus-Versicherte ab Januar damit 17,7 Prozent Krankenkassenbeitrag zahlen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Sven Nobereit, begründete den Schritt mit "unzureichenden gesetzlichen Rahmenbedingungen". Die AOK Plus hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr unter anderem knapp fünf Milliarden Euro für Behandlungen im Krankenhaus und 2,7 Milliarden für Arzneimittel ausgegeben. Insgesamt seien die Kosten im Vergleich zu 2023 um 1,1 Milliarden bzw. acht Prozent auf 15,4 Milliarden Euro gestiegen.