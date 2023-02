Höhere Einnahmen für die Pflegeversicherung seien unumgänglich, heißt es in dem Entwurf. So sollten unter anderem die stark gestiegenen Eigenanteile in der stationären Pflege begrenzt und die hohen Kosten und geringeren Einnahmen der Pflegeeinrichtungen durch die Pandemie aufgefangen werden, schreibt das Ministerium.

In dem Entwurf heißt es, die Zuschläge, die die Eigenanteile der Pflegeheimbewohner dämpfen sollen, würden ab dem 1. Januar 2024 nochmals um fünf bis zehn Prozentpunkte erhöht werden. Lauterbach will aber auch die häusliche Pflege stärken. Dafür sollen jeweils das Pflegegeld sowie die Pflegesachleistungen zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent erhöht werden. Der Bund strebt zudem zum 1. Januar 2025 und zum 1. Januar 2028 eine automatische Dynamisierung der Geld- und Sachleistungen in Anlehnung an die Preisentwicklung an.