Eine weitere Lösung, die das Haus Lauterbach hier vorschlägt, sind Personalpools in den Einrichtungen. Aus denen soll die fehlende Pflegekraft im Notfall einspringen können. Steffen Köcher von den Seniorenheimen Freiberg kann da nur müde lächeln: "Wenn wir, was heute in vielen Einrichtungen der Fall ist, fast jeden Tag an der Kante laufen, ist die Frage: Woher soll ich diesen Pool generieren und dienen solche Pools nicht am Ende dem dauerhaften Lückenstopfen?"