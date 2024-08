"Wunsch nach personellem Neuanfang"

Wissler schrieb in ihrer Erklärung, sie nehme wahr, dass es in Teilen der Partei den "Wunsch nach einem personellen Neuanfang" gebe. "Ich halte es jetzt für den richtigen Zeitpunkt, Klarheit zu schaffen", zwei Monate vor dem Parteitag in Halle, mit genug Zeit für ein transparentes Verfahren und die innerparteiliche Meinungsbildung zu Kandidaturen.

Gleichwohl sprach sich der frühere Parteichef Bernd Riexinger noch am Sonntag im "Spiegel" für Jan van Aken als Nachfolger aus. Wie das Magazin berichtete, sagte dieser selbst aber, er wolle sich nicht äußern. Der sächsische Linke-Landeschef Stefan Hartmann warnte demnach vor zu schnellen Entscheidungen: "Wichtig ist, dass wir jetzt gemeinsam eine gute Lösung für eine Parteiführung finden", wurde er vom "Spiegel" zitiert.

Ich habe für mich entschieden, dass ich weiter linke Politik mache. Aber nicht mehr an allervorderster Front. Janine Wissler, Linke-Vorsitzende

Am Sonntagnachmittag sagte Wissler MDR AKTUELL in Dresden, Schirdewan und sie hätten es sich nicht leicht gemacht und darüber nachgedacht, was das Beste in dieser schwierigen Situation sei. Sie sagte: "Ich stand jetzt dreieinhalb Jahre an der Spitze der Partei in einer sehr schwierigen Zeit und habe für mich entschieden, dass ich natürlich weiter linke Politik mache mit aller Kraft."

Schirdewan appellierte an die Parteimitglieder, denjenigen, die bald das Steuer übernehmen, "die Chance und das Vertrauen zu geben, die Partei auch führen zu können". Dazu brauche es ein "Ende der teilweise destruktiven Machtpolitik in den eigenen Reihen".

Richtungsstreit und Wahlniederlagen