Sellner ist der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich. Er hatte im vergangenen Herbst bei einem Geheimtreffen von Rechtsextremisten sowie AfD-Funktionären und CDU-Mitgliedern in Potsdam einen Vortrag gehalten. Dabei hatte er über die massenhafte Ausweisung und Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund und politisch Andersgesinnten beraten hatten. Das Recherchenetzwerk "Correctiv" hatte das Treffen aufgedeckt und umfassend berichtet. In der Folge gab es zahlreiche große Demonstrationen gegen Rechtsextremismus.