So sieht man dort auch keinen Grund, Abiturnoten nachträglich zu verbessern. Das schreiben die zuständigen Ministerien der beiden Länder MDR AKTUELL. In Thüringen seien die Zeugnisse weitestgehend verteilt, heißt es in der Mail und weiter: "Eine nachträgliche Anpassung ist in Thüringen in diesem Jahr in keiner Weise auch nur am Horizont irgendeiner Debatte gewesen. Das Thüringer Abitur ist reibungslos und weitestgehend beschwerdefrei verlaufen, auch in Mathe."