Stimmungsbild zeigt: Mehr Vertrauen in Landesregierung als in Bund

Laut MDRfragt-Stimmungsbild trauen die Befragten den Ländern in Sachen innere Sicherheit deutlich mehr zu als der Bundesebene. So gab jede und jeder Dritte an, eher Vertrauen in die Landesregierung zu haben, wenn es um die innere Sicherheit geht. Am höchsten ist der Anteil in Sachsen (34 Prozent), gefolgt von Sachsen-Anhalt (27 Prozent) und Thüringen (25 Prozent).

Der Bundespolitik vertrauen hingegen in Sachen innere Sicherheit weniger als einer von fünf Befragten (17 Prozent). Der Großteil (81 Prozent) ist skeptisch.

So meint etwa Jannik (22) aus dem sachsen-anhaltischen Landkreis Mansfeld-Südharz: "Ich persönlich kann schlecht einschätzen, was die Landesregierung so für die Sicherheit macht. Was ich allerdings merke, ist, dass der Bund weiß, es gibt diese vielen Gefährder in dem Land – und es wird so gut wie nichts gemacht. Es heißt dann immer nur, der Täter war bekannt und man wusste von der Bedrohung."

Andere äußern ein grundsätzliches Unbehagen und Misstrauen, so wie Heidi (40) aus Magdeburg: "Wenn jemand etwas Schreckliches machen will, dann wird er Wege finden. Das war mir schon lange bewusst. Nur habe ich bisher auf das deutsche Schutz- und Sicherheitssystem vertraut. Dass aus anderen schrecklichen Vorfällen gelernt wurde. Aber anscheinend ist das nicht der Fall."

Und Alexandra (26) aus Erfurt begründet ihr geringes Vertrauen in die Lösungen der Bundesebene für mehr innere Sicherheit so: "Es herrscht eine große Unzufriedenheit und Wut in der Gesellschaft, die sich nach und nach auf Unschuldige auswirkt durch solche Taten. Die Politik erscheint unfähig, mit den gesellschaftlichen Herausforderungen umgehen zu können beziehungsweise Hilfe für psychisch Kranke einzurichten – und das macht mir Angst."

Dagegen stellt sich für Richard (37) aus Leipzig die Frage nach mehr innerer Sicherheit nicht. Er teilt seine sehr grundsätzliche Überlegung so mit: "Das Leben in einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft bringt Risiken mit sich, die ich gegenüber dem immer engeren Netz von Überwachung und Angst bevorzuge. Ich möchte gar nicht, dass mehr für die Sicherheit getan wird."

Geringes Vertrauen, aber viel Redebedarf

Obwohl die Befragten größtenteils angeben, der Bundespolitik wenig in Sachen innere Sicherheit zuzutrauen, wünscht sich ein großer Teil im MDRfragt-Stimmungsbild, dass die Aufarbeitung des Anschlagsgeschehens und notwendige Konsequenzen in den kommenden Wochen im Fokus der Bundespolitik stehen.

Konkret wünschen sich fast zwei Drittel der Befragten, dass die politische Aufarbeitung ein zentrales Thema der kommenden Monate ist und bleibt. Knapp ein Drittel findet das nicht.

So mancher wünscht sich, dass konkret die Aufarbeitung im Vordergrund steht. Einer davon ist Hagen (42) aus dem Wartburgkreis. Sein Wunsch: "Dass eine neutrale, sachbezogene Aufarbeitung stattfindet, ohne schnelle, scheinbare einfach Antworten zu liefern, die einzelne Parteien für ihren Wahlkampf missbrauchen."

Eileen (27) aus dem Landkreis Harz meint, es müsse sich nach dem Anschlag etwas ändern, resümiert aber gleichzeitig: "Eigentlich ist die Reaktion genauso wie nach jedem Anschlag: Es wird tiefe Betroffenheit geäußert, viel geredet und letztendlich nichts gemacht. Und dann folgt der nächste Anschlag." So ähnlich geht es Grit (39) aus Dresden: "Es wäre für mich wichtig, dass auch tatsächlich mal eine Aufarbeitung erfolgt und es nicht wieder auf den nächsten Anschlag verschoben wird."

Für Eva (32) aus dem Landkreis Stendal wäre es wichtig, wenn der Anschlag selbst und auch die Trauer über die Ereignisse präsent bleiben: "Ich bedaure, dass viele Menschen einfach so zur Tagesordnung übergangen sind, während in den Krankenhäusern und Traumaambulanzen die Arbeit noch längst nicht getan ist. Es braucht eine sachliche Aufarbeitung der Geschehnisse und Versäumnisse, um die Traumata verarbeiten zu können. Was es nicht braucht, sind Instrumentalisierungen und Verknüpfung von Themen, die nur bedingt miteinander zu tun haben."

Warum die Bundespolitik den Fokus auf andere Themen setzen sollte

Für einige, wie Sascha (44) aus dem Landkreis Sömmerda, wäre die innere Sicherheit schon der richtige Schwerpunkt, um den sich die Bundespolitik drehen sollte — jedoch nicht mit dem Fokus auf die Konsequenzen aus dem Magdeburger Anschlag. Sein Vorschlag: "Es gilt, Ressourcen zum Kampf gegen organisierte Kriminalität zu nutzen. Einzeltäter sind ohnehin nur schwer zu stoppen, egal wie hoch der Aufwand ist. Was soll das Ergebnis dieser bundespolitischen Debatte sein? Ein psychisch Kranker, der sich radikalisiert."

Zu denjenigen, die finden, andere Themen sollten für die Bundespolitik in den kommenden Monaten eher im Fokus stehen, gehört Dorit (28) aus Jena: "Es ist wichtig, dass man den Anschlag aufarbeitet, um daraus zu lernen, aber das ist der Job der Spezialisten. Aber für die Politik gibt es im Moment wirklich wichtigere Themen, über die mehr diskutiert werden sollte."

Dorit zählt Lösungen für die russische Invasion in der Ukraine und den Krieg in Gaza sowie Ideen für den Klimaschutz und den wirtschaftlichen Aufschwung auf. Ihr Plädoyer: "Perspektivlosigkeit fördert Extremismus. Es gibt genug zu tun. Nur unwissendes Spekulieren, wie man einen Anschlag verhindern kann, bringt das Land nicht weiter."

Und Kristin (28) aus Leipzig meint: "Bundespolitik hat sich mit Bundesthemen zu beschäftigen, die Weihnachtsmarktsicherung hat jede Kommune auf dem Tisch." Dringende Themen aus ihrer Sicht: "Klima, Umwelt, Rente, Digitales und Landwirtschaft".