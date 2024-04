MDRfragt Zukunft der Medizin sehen viele düster

Schon jetzt reicht aus Sicht von vier von zehn Befragten die medizinische Versorgung vor Ort nicht aus. "Im Altmarkkreis sind kaum noch Fachärzte. Man muss immer hunderte Kilometer fahren", schreibt Nancy (44). Bei MDRfragt-Teilnehmer Ulrich (65) fehlen nicht nur Fachärzte. Im letzten Jahr hat in seiner Gemeinde die Hausarztpraxis zugemacht, aus Altersgründen. Bis jetzt konnte keine Nachfolge gefunden werden. "Hausärztliche Aufgaben erledigen jetzt die KV-Ärzte im Erzgebirgsklinikum Annaberg-Buchholz an zwei Tagen pro Woche, plus am Wochenende für je ein paar Stunden. Zeitiges Kommen sichert gute Plätze und überschaubare Wartezeiten", schreibt Ulrich.

Laut der aktuellen Befragung von MDRfragt gibt es bei der medizinischen Versorgung offensichtlich deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land: In den Städten sind 7 von 10 mit der aktuellen Situation zufrieden. In ländlichen Regionen dagegen sind das deutlich weniger. Nur etwa die Hälfte der Teilnehmenden (48 Prozent) zeigen sich hier zufrieden mit der Versorgung.

Mehrheit befürchtet weitere Verschlechterung bei medizinischer Versorgung

Die Probleme in der medizinischen Versorgung könnten noch größer werden als jetzt schon. Das sorgt eine deutliche Mehrheit der Teilnehmenden aus der MDRfragt-Gemeinschaft (71 Prozent). "Gerade Kinderärzte sind hier in der Region Mangelware. Viele sind schon sehr alt und gehen bald in Rente. Dann stehen wir mit kranken Kindern da und wissen nicht weiter", beschreibt Celine (24) aus dem Erzgebirgskreis ihre große Sorge für die kommenden Jahre. Eva (31) aus dem Landkreis Stendal weist auf einen weiteren kritischen Punkt hin: "Verfügbarkeit und Qualität hängen eng zusammen: Wenn ich die einzige Ärztin in einem bestimmten Fachgebiet im Umkreis bin, ist es egal, ob ich gute Arbeit mache, oder nicht, meine Praxis wird trotzdem gut besucht sein." "Meine Angst ist, dass ich im Alter die Kassenbeiträge und medizinische Zuzahlung oder generell medizinische Versorgung nicht bezahlen kann", schreibt Andrea (65) aus dem Landkreis Görlitz.

Diese drei Kommentare stehen stellvertretend für das, was besonders vielen Befragten Sorgen bereitet:

Wer die Zukunft der Medizin eher pessimistisch sieht, hat dabei vor allem die Verfügbarkeit der medizinischen Versorgung im Auge (95 Prozent).

Zwei Drittel der Besorgten (69 Prozent) nehmen an, dass die Qualität der medizinischen Versorgung künftig nachlassen könnte.

Etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) fürchtet steigende Kosten im Gesundheitssystem.

Und auch bei dieser Frage zeigt sich: Die Befragten aus ländlichen Regionen sind besorgter. Mehr als drei Viertel (78 Prozent) machen sich Sorgen, ob sie in Zukunft bei Krankheit oder Notfällen zeitnah gute Hilfe bekommen. In Stadtregionen äußern weniger Befragte (63 Prozent) diese Befürchtung. Auch zwischen den drei MDRfragt-Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede: In Sachsen-Anhalt sind acht von zehn Befragten (80 Prozent) und damit im Vergleich die meisten besorgt. In Sachsen sind es zwei Drittel der Teilnehmenden (67 Prozent) und in Thüringen drei Viertel (74 Prozent).

Ärztinnen und Ärzte beraten über Video und stellen aus der Ferne eine Diagnose. Die sogenannte "Telemedizin" ist seit 2017 offiziell möglich und wird in ländlichen Regionen und auch im Notfalldienst schon angewendet. Die Mehrheit (60 Prozent) der Befragten findet Videosprechstunden sinnvoll. Dorit (27) aus Jena hat selbst schon positive Erfahrungen mit der Ergänzung herkömmlicher Sprechstunden gemacht: "Ich hatte einige Psychotherapiesitzungen online, weil ich bei meinen Eltern in einer anderen Stadt war und weil es mir zu schlecht ging, um mich um mich selbst zu kümmern. Das war zu weit, um für die Psychotherapie in den Studienort zu fahren." Auch kleinere technische Schwierigkeiten bei der Videosprechstunde waren aus ihrer Sicht kein Problem.

Richtig gut fand ich das nicht, da die betroffenen Hautstellen nur durch Fotos begutachtet wurden. MDRfragt-Teilnehmer Marko (47) aus dem Vogtlandkreis

"Die Video-Sprechstunde beim Hautarzt war erfolgreich und auch praktisch mit Foto, zumal ich sonst keinen Termin bekommen hätte", schildert Gerda (76) aus dem Kyffhäuserkreis ihre Erfahrung. Marko (47) aus dem Vogtlandkreis gehört zu den Befragten, die Video-Sprechstunden kritisch sehen (37 Prozent). Er begründet das so: "Ich habe bereits an einer Video-Sprechstunde für Dermatologie teilgenommen, da man sonst keinen Termin bei den stationären Dermatologen bekommt. Richtig gut fand ich das nicht, da die betroffenen Hautstellen nur durch Fotos begutachtet wurden." Zudem habe die Zustellung des Rezeptes dann eine Woche gedauert. Die Akzeptanz für diese Variante der medizinischen Versorgung ist bei Jüngeren höher als bei Älteren. Bei Teilnehmenden unter 30 sehen zwei von drei Befragten Videosprechstunden positiv (73 Prozent). Bei allen über 65 Jahren macht das nur noch knapp die Hälfte (52 Prozent).

