"2035 fehlen in Deutschland rund 11.000 Hausärzte." Mit dieser Schlagzeile informierte die Robert-Bosch-Stiftung über eine Studie, die schon vor zwei Jahren einen Trend belegte: Wenn Hausärzte in den Ruhestand gehen, finden deren Patienten immer öfter keinen neuen Hausarzt. Allein rund um Gera gibt es derzeit 14 offene Hausarzt-Sitze.

Eigentlich kann Dr. Annette Rommel als Erste Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) jedoch optimistisch in die Zukunft schauen: 13 Prozent aller Hausärzte in Thüringen sind jünger als 40 Jahre. Das ist deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt.

Andererseits ist der KVT-Chefin klar: Mehr als 500 Hausärzte werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand wechseln und ein Drittel aller Thüringer Hausärzte ist schon 60 oder älter. Von einer "Ruhestandswelle" ist in der Dezemberausgabe 2023 des Magazins der KVT die Rede - unter der Überschrift "Ideen für morgen".

Eine ist das Modell "Akutpraxis" in Gera. Sie bietet ihren Dienst seit Montag an - in den Räumlichkeiten, die auch vom Bereitschaftsdienst der KVT genutzt werden. Dort ist Katharina Heppler aus Altenburg jetzt Praxismanagerin. Zugute kommen ihr hier Erfahrungen, die sie als Leiterin der Corona-Impfstelle in Schmölln sammeln konnte.