Health and Medical University "Ärzte der Zukunft": Hunderte studieren Medizin an Privatuniversität in Erfurt

29. Februar 2024, 15:14 Uhr

Kaum ein anderes Studienfach ist so hart umkämpft wie Humanmedizin. Selbst mit 1,0-er Abi ist der Studienplatz nicht sicher. Deshalb gehen pro Jahr ca. 8.000 Menschen ins Ausland, um an Privatunis zu studieren - etwa in Ungarn oder Kroatien. Seit fast einem Jahr kann man in Erfurt ohne Numerus clausus Medizin studieren. Dafür werden an der privaten "Health and Medical University" monatlich 1.500 Euro Studiengebühren fällig. Aber so sollen auch mehr Ärzte in Erfurt und Thüringen gehalten werden.