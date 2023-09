Theoretisch lässt das GEG Alternativen zu – etwa Fernwärme . Doch die gibt es in Glauchau nicht und wird es auch absehbar nicht geben. Eine andere Alternative wäre die Gasheizung , die ab 2040 – laut Gesetzesvorlage – mit 60 Prozent Wasserstoff betrieben werden muss. Die Option steht im Gesetz. Nur: In der Wirklichkeit existiere sie noch nicht, erklärt Uwe Schneider, Experte vom Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima und selbst Unternehmer in der Heizungsbranche.

Ein anderes Problem bei dieser Option im Gesetzestext: In Glauchau wird in näherer Zukunft gar kein Gas mit hohem Wasserstoff-Anteil zur Verfügung stehen können. "Ich denke nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren Wasserstoff haben werden", sagt der Geschäftsführer der Glauchauer Stadtwerke, Torsten Meyer. Er denkt, dass nur große Industriegebiete oder etwa Gasturbinen an das Wasserstoffnetz angeschlossen werden. "Da es in Glauchau aber relativ wenig diesbezügliche Industrie gibt, glaube ich jetzt nicht, dass Glauchau irgendwie vom Wasserstoff profitieren kann."