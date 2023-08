Leipziger Initiative wirbt für soziale und ökologische Sanierungen

Ähnliche Mieterhöhungen sorgen gerade im Leipziger Süden für Protest. "Südvorstadt für alle" heißt eine Petition, ein gleichnamiger Antrag liegt beim Stadtrat – denn es geht um Sanierungen der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB), die 100-prozentige Tochter der Messestadt ist. In insgesamt drei LWB-Objekten in der Kochstraße und August-Bebel-Straße stünden 56 von 105 Wohnungen leer, heißt es in der Stadtratsvorlage, die eine klimaangepasste Sanierung der Gebäude fordert. In einem Modellprojekt solle dabei zugleich sozialer Wohnraum erhalten bleiben. Die Online-Petition der Initiative fordert, die Nettokaltmiete dürfe nach der Sanierung nicht über 6,50 Euro pro Quadratmeter steigen – befürchtet werden elf bis 15 Euro pro Quadratmeter.

Auch bei der VLW in Schkeuditz habe ein relativ hoher Leerstand die Entscheidung für die Sanierungsarbeiten begünstigt, erklärt Kliebes. 15 der 32 Wohnungen seien vor Beginn der Baumaßnahmen unbewohnt gewesen.

Klimaneutralität lässt sich schwieriger vermitteln als ein neuer Balkon

Wie schwierig das Ziel "Klimaneutralität" zu vermitteln ist, weiß auch VLW-Vorstandsvorsitzender Kliebes. Ein Balkon oder ein attraktives Wohnumfeld seien viel greifbarer als das Ziel, auf klimaschädliche Emissionen zu verzichten. Auch der Gebäudekomplex im Neuen Weg 1-4 soll neben den Wärmepumpen künftig Aufzüge und Balkone erhalten. Die bisher weitgehend uniformen Zwei- bis Drei-Raum-Wohnungen sollen neu zugeschnitten werden: Von der Single-Wohnung bis zur familiengerechten Vier-Raum-Wohnung.

Die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen will Kliebes aber nicht in einem Konkurrenzverhältnis zueinander sehen. Der größte Spagat sei der zwischen dem Anspruch, möglichst preiswerte Wohnungen anzubieten, und gleichzeitig den Kostenanstieg bei der Umsetzung der Maßnahmen zu bewältigen. Das Bauvorhaben im Neuen Weg soll voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen werden. Kliebes erhofft sich, dass es ein Muster für mögliche weitere Maßnahmen an anderen Gebäuden der VLW sein kann. Das werde man aber Schritt für Schritt entscheiden – auch abhängig davon, wie sich die Preise entwickeln und worauf sich die Politik in Berlin verständigt.