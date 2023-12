Doch wie begründen die MDRfragt-Mitglieder im aktuellen Meinungsbarometer ihre Wahl? Ronald (72) aus Leipzig gehört zu jenen, die höhere Abgaben für Vermögende für eine sinnvolle Möglichkeit halten, um den Bundeshaushalt trotz des 60-Milliarden-Euro-Lochs wieder auszugleichen. "Sonderabgabe für Reiche, die am klimaschädlichsten handeln", begründet Ronald seine Sicht.

Als Mitte November das Bundesverfassungsgericht mit Mehrheitsvotum entschied, dass ein Plan der Bundesregierung verfassungswidrig ist, ging es zunächst nur darum, wie sich das entstandene Haushaltsloch schließen lässt. Der beanstandete Plan der Bundesregierung sah vor, nicht benötigte Kredit-Ermächtigungen aus der Zeit der Corona-Krise in Fonds für Klimaschutz und den Umbau der Wirtschaftsstruktur zu stecken.

In den Kommentarspalten des aktuellen MDRfragt-Stimmungsbildes schlagen jedoch zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas vor, das auch die Berliner Politik derzeit hitzig diskutiert: "Schuldenbremse aussetzen und mit Notsituation begründen", formuliert Joachim (82) aus dem Landkreis Stendal, wie er das Haushaltsloch stopfen würde.

Ähnlich knapp meint Andreas (64) aus dem Vogtlandkreis: "Schuldenbremse lockern. Nützt nichts!" MDRfragt-Mitglied Falk (45) aus dem Landkreis Meißen begründet seine Haltung ausführlicher: "Aussetzen der Schuldenbremse, um dringend notwendige Investitionen zu tätigen, zum Beispiel im Schienennetz. Was nutzt es den nachfolgenden Generationen, wenn alles verrottet und heruntergekommen ist? Dann muss ebenfalls enorm viel Geld in die Hand genommen werden."

Doch es gibt auch strikte Gegnerinnen und Gegner der Idee, die Schuldenbremse zu lockern, ihre Regeln mit Blick auf Investitionen zu ändern oder sie ganz abzuschaffen: "Jeder Haushalt kann nur so viel Geld ausgeben, wie er einnimmt. Sonst geht er pleite. Ich würde den Bundestagsabgeordneten Förderunterricht in Mathematik verordnen", schreibt etwa Silke (57) aus dem Landkreis Zwickau.

Darüber hinaus haben die Befragten zahlreiche weitere Vorschläge gemacht, wie der Staat seine Ausgaben herunterschrauben kann. Häufig genannt: "Bundestag verkleinern, Pensionen einfrieren und alle in die Rentenversicherung einzahlen lassen", wie Andreas (69) aus dem Landkreis Leipzig gleich mehrere Maßnahmen nennt, die auf die Ausgaben für Verwaltung und Abgeordnete abzielen. Auch Carmen (58) aus dem Vogtlandkreis findet: "Diäten einfrieren, Wasserkopf in der Verwaltung abbauen." Und ebenfalls wiederholt kommt der Vorschlag auf, den auch Michael (70) aus Leipzig macht: "Kürzungen bei Ausgaben für Krieg und Aufrüstung."

Etwas mehr als zwei Fünftel (47 Prozent) sind dafür oder eher dafür, an der Förderung der Chip-Fabriken festzuhalten. Mit genau zwei Fünftel sind fast ebenso viele Befragte dagegen oder eher dagegen, an den Subventionen trotz weggebrochener Finanzierungspläne festzuhalten.

Gerade Chips gelten als zentrale Bauteile und Zukunftstechnologie. Die Europäische Union will eigene Kapazitäten in diesem Feld auf- und ausbauen, um Abhängigkeiten von anderen Ländern zu verringern. Die Bundesmittel sollen die Investitionen der Chip-Unternehmen in Deutschland flankieren.