Haushaltskrise Union und FDP wollen Bürgergeld-Erhöhung stoppen

Für Finanzminister Christian Lindner ist der Sozialbereich einer von drei großen Kostenblöcken, bei denen gespart werden kann. Lindner kündigte am Sonntag in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine Überprüfung der geplanten Erhöhungen an. Ihm zufolge entwickelte sich die Inflationsrate wesentlich besser, als bei der Festlegung des Regelsatzes für 2024 prognostiziert.