Jan Janke nutzt in seinem Supermarkt um die Ecke gern und oft die neue Selbstbedienungskassen. Dort kann er seine täglich benötigten Artikel schnell einscannen und bezahlen – ohne sich in lange Kassenschlangen einzureihen. Heute allerdings funktioniert die Kasse nicht so wie gewohnt: Der Touchsensor am Display muss irgendwie kaputt sein – denn seine Mengeneingaben werden nicht von der Kasse bestätigt. Also schlägt Herr Janke einer Zeugin zufolge mit der Faust auf das Display, wie diese vor Gericht auch bestätigt. Dabei zerbricht das Display der Kasse. Auch andere Kunden beobachten die Szene. Herr Janke jedoch behauptet vor Gericht, das Glas sei bereits gerissen gewesen. Er habe lediglich versucht mehrere Artikel einzuscannen und dabei etwas stärker auf das Display gedrückt.