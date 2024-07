Kürzungspläne Integration ohne Sprachkurse geht nicht

Bildrechte: Oliver Winkler

MDR AKTUELL sagt Winkler, der deutsche Arbeitsmarkt sei sehr berufsfachlich. In einem bestimmten Beruf zu arbeiten, sei extrem an die Ausbildung gekoppelt, also an die Qualifikation. "Das ist nicht in allen Ländern der Welt so. Das ist auch ein bisschen ein Schutz. Aber es macht es Außenseitern vom deutschen Arbeitsmarkt extrem schwer."



Selbst mit teilweise anerkannten Dokumenten müssten die meisten sich nach qualifizieren, sagt Winkler. "Man möchte, dass ausländische Fachkräfte oder Arbeitssuchende möglichst gut in einen Beruf passen, dazu müssen sie eigentlich alle Ausbildungsinhalte so vorweisen können, die Deutsche für diesen Beruf auch erworben haben." Das sei vor allem in den höher qualifizierten Berufen der Fall. Bei einem Großteil gelinge das aber nicht. "Die haben dann das Problem, dass sie sich nicht mal nachqualifizieren dürfen. Die sind dann einfach raus."