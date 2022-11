Meinung Warum soll Cannabis legal verkauft werden?

Zu Lauterbachs Ehrenrettung sei gesagt, dass er sich erst in den vergangenen Jahren vom Gegner zum Befürworter gewandelt hat und das mit dem Ansatz, endlich den Schwarzmarkt auszurotten. Denn zu den ohnehin schon schädigenden Wirkungen von Cannabis kommen quasi unkontrollierbare Dosierungen und Verschmutzungen in den verkauften Tütchen hinzu.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit der Legalisierung von Cannabis den Schwarzmarkt ausrotten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Diskussion um die Legalisierung konnte man mitunter den Eindruck gewinnen, wir haben hier ein Wundermittel, dass Kranke heilt und Gesunde in einen glücklichen Zustand versetzt. Aber so ist es eben auch nicht. Eine große Gruppe derer, die sich viel von Cannabis versprochen haben, sind Menschen mit Multipler Sklerose.