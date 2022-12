Die Zahl der erwerbstätigen Rentner ist in Deutschland weiter gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach waren im zurückliegenden Jahr 2022 knapp 1,07 Millionen Beschäftigte erfasst, die 67 Jahre oder älter waren, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland RND berichtete. Das waren 15.000 Menschen mehr als im vergangenen Jahr und 200.000 mehr als 2015.

Aus der Antwort der Bundesregierung geht zudem hervor, dass aktuell mehr als 400.000 Beschäftigte bereits über 70 und rund 138.000 schon über 75 Jahre alt sind. 13.000 Beschäftigte sind sogar schon 85 Jahre und älter. Unter letzteren sind den Angaben zufolge noch 446 als Fahrzeugführer im Straßenverkehr tätig. Die Beschäftigten im Alter von 67 Jahren und mehr arbeiten demnach in Büros, als Fahrzeugführer im Straßenverkehr, in der Reinigung, der Lagerwirtschaft, bei der Post, in der Zustellung oder der Gebäudetechnik.