Auf einem dieser Wagen fährt Rainer Hennicke mit. Mit 68 Jahren könnte er seit drei Jahren auf der Couch sitzen. "Das wäre mir zu langweilig", sagt er und stellt die Pumpe an, die das Wasser in den Schlauch drückt. Um den zu halten und auf die kleinen Pflänzchen zu richten, braucht man Kraft, viel Kraft. "Das spart mir jede Muckibude", lacht der Rentner, der keiner ist.

Weiter arbeiten auch nach dem Renteneintritt, für den 68-Jährigen ein Modell, das ihn "fit hält. Und mit dem Geld kann ich mir auch ein paar Wünsche erfüllen. Nächstes Jahr will ich mit meiner Frau mal in den Urlaub fahren", erzählt er. Den Sommerurlaub in diesem Jahr hat er verschoben. Eigentlich wollte er mit den Enkeln was unternehmen, aber auf Arbeit fehlten die Leute. "Es ist ja kein Personal da."