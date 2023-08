Pflegekommission einig Mindestlohn im Pflegebereich soll deutlich steigen

In der Altenpflege sollen die Mindestlöhne erneut deutlich steigen. Die Pflegekommission empfiehlt eine Anhebung in zwei Schritten. 2024 und 2025 sollen sie um rund zwei Euro pro Stunde steigen. Das Bundeswirtschaftsministerium will die Empfehlung per Verordnung umsetzen.