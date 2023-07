Pflegeheime sind für Investoren lukrativ – vor allem für sogenannte "Private Equity" Investoren, also Unternehmen, die Gelder von Dritten bündeln und sie anlegen, mit dem Versprechen auf hohe Rendite.

Aurora Li arbeitet bei Finanzwende Recherche, eine Tochtergesellschaft der Bürgerbewegung Finanzwende. Finanzinvestoren versprächen ihren Anlegern oft eine jährliche Rendite von 20 Prozent, sagt sie. Und das sei extrem hoch für den Gesundheitsbereich, der nicht besonders profitabel sei: "Und um so hohe Renditen zu erreichen, wenden sie Methoden, also Werkzeuge an, und das führt dazu, dass nicht nur Leistungen im Pflegebereich verkauft werden, sondern auch Gelder aus dem Pflegebereich herausgezogen werden."