Die Region ist zwar trocken, die Ernten aber sind trotzdem gut. Grund ist die Bodenqualität, meint Marx. Die sandige Bodenqualität im Norden und Nordosten, und eben auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt, sind ein weiterer Grund für die Trockenheit. Der Niederschlag sickert durch, regne es eine längere Zeit nicht, dann trockneten diese Böden sehr schnell aus. Den Norden Sachsen-Anhalts führt Marx als eine der Problemregionen Deutschlands an, wo der Boden nie richtig nass werde, sich das Grundwasser im Winter nicht so stark erhole, wie es das normal machen würde. In der Region sei es seit fünf Jahren durchgehend zu trocken, entstünden zum ersten Mal in mehreren Jahren in Folge Dürreschäden.