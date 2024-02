Davon scheinen momentan auch die Linken in Sachsen zu profitieren. Mehr als 200 neue Mitglieder gibt es in diesem Jahr schon. Der Landesvorsitzende Stefan Hartmann spricht selbst von einer "überraschend positiven Entwicklung" – auch weil nicht abzusehen war, wie viele Übertritte es zur neuen Partei von Sahra Wagenknecht geben würde. "Dass auch einige Menschen in diese neue Gruppierung gehen würden, damit haben wir gerechnet. Aber: Es ist sehr übersichtlich geblieben."

Übersichtlich sind auch die Neueintritte bei der CDU in Thüringen. Nach Angaben der Landesmitgliederbeauftragten Claudia Heber gab es in diesem Jahr bisher etwas mehr als 20 neue Mitglieder. Dabei sei eines aber besonders auffällig gewesen. "Die Meisten, die ich jetzt kennengelernt habe von den neuen Mitgliedern, sagen: Wenn ich eintrete in die Partei, dann will ich auch dort aktiv mitmachen. Also, ich will nicht nur eine Karteileiche sein oder irgendwo eine Nummer haben, sondern ich will wirklich aktiv vor Ort mitmachen und mitgestalten."