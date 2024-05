Am 27. Mai findet um 16:30 Uhr ein öffentliches Training in Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Dafür hat der DFB rund 15.000 Tickets ausgegeben. Das Training ist bereits ausverkauft. Hier ist auch eine große Autogrammstunde geplant.

Weitere öffentliche Termine sind in der Region um Blankenhain geplant. "Dafür haben sich die Nationalspieler ein paar Aktionen einfallen lassen", sagte DFB-Sprecherin Wülle. Diese seien aber als Überraschung geplant und sollen nicht vorher angekündigt werden.

Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Die Nationalmannschaft wird im Thüringer Trainingslager noch nicht komplett sein. Am Sonntag, 26. Mai, werden 19 Spieler mit ihren Familien anreisen. Die Familien werden das Trainingslager bis zum Mittwoch begleiten.

Fehlen werden auf jeden Fall die Spieler Nico Schlotterbeck und Niklas Füllkrug von Borussia Dortmund sowie Antonio Rüdiger und Toni Kroos von Real Madrid. Diese Spieler werden am 1. Juni noch für ihren Verein im Champions League Finale auflaufen.

Torhüter Manuel Neuer kann ebenfalls nicht am Sonntag in Blankenhain anreisen. Der 38-Jährige musste aufgrund eines Magen-Darm-Infektes absagen. Er soll zum schnellst möglichsten Zeitpunkt zum Team hinzustoßen. Beim öffentlichen Training in Jena wird er somit ebenfalls nicht auf dem Platz stehen.

Bildrechte: IMAGO / AFLOSPORT

Erst im Verlauf der Woche werden die Spieler Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz vom Deutschen Meisters Bayer 04 Leverkusen anreisen. Sie gewannen am 25. Mai den DFB-Pokal in Berlin. "Weil Sie nach dem Finale dann womöglich noch etwas feiern wollen, werden die Deutschen Meister erst nach dem öffentlichen Training in Jena zum Kader hinzustoßen", sagte Wülle und behielt damit recht.

Auch die Spieler Ilkay Gündogan und Marc-Andre Ter Stegen vom FC Barcelona werden verspätet anreisen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Neben dem EM-Kader werden auch die U21-Nationalspieler Brajan Gruda (1.FSV Mainz 05) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) am Trainingslager in Blankenhain teilnehmen. Das gab Trainer Julian Nagelsmann am 23. Mai auf einer Pressekonferenz bekannt. Die beiden Talente werden somit auch in Jena mit dabei sein.

Eine Übersicht zum 27-köpfigen Spielerkader finden Sie hier. Insgesamt wird der DFB-Tross rund 60 Personen umfassen.

Während des Aufenthalts der Nationalmannschaft ist die Zufahrt zum Hotel nicht öffentlich zugänglich. Auch die Zubringerstraße wird nur für Anlieger befahrbar sein. Das Gelände steht während des Aufenthalts der Nationalmannschaft unter Polizeischutz. Darüber hinaus reist der DFB mit einem eigenen Sicherheitsdienst an.