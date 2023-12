Normalerweise müsse man einen Zulassungsantrag vollständig einreichen, bevor die Bearbeitung beginnt. "Da hat man es anders gemacht und gesagt: 'Wenn ein Kapitel fertig ist, reicht das bitte ein, dann arbeiten wir das als Prüfbehörde schon durch, während ihr noch an den nächsten Kapiteln arbeitet'", so Hömke.

In der Regel seien die Genehmigungsverfahren in der Medikamentenzulassung sehr umfangreich und langwierig, sagt Michael Schäfer. Er ist Direktor des Pharmakologie-Instituts der Universität Leipzig. "In der Arzneimittelentwicklung müssen Sie ja zunächst einmal an geeigneten tierexperimentellen Modellen zeigen, ob ein Wirkstoff prinzipiell das erfüllt, was er leisten sollte, bevor Sie die Erstanwendung an Menschen tun dürfen."