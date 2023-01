Lambrecht-Nachfolge Niedersachsens Innenminister Pistorius soll neuer Verteidigungsminister werden

Breuer ist seit September vergangenen Jahres Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Zuvor war er vom November 2021 bis Mai 2022 Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung im Bundeskanzleramt. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sprach sich gegen einen General als neuen Bundesverteidigungsminister aus. Man sollte es vermeiden, die Generalität in den Parteienstreit hineinzuziehen, sagte Kiesewetter im ARD-"Morgenmagazin".

Die Frauen in der SPD pochten bei der Neubesetzung des Postens auf Berücksichtigung die Geschlechterparität in der Ampel-Regierung. "Eine Gesellschaft, die zu über 50 Prozent aus Frauen besteht, muss sich auch im Kabinett widerspiegeln", sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria Noichl, der "Rheinischen Post".

Lambrechts Rückzug waren massive Kritik an ihrer Amtsführung und ein rapider Ansehensverlust in der Öffentlichkeit vorangegangen. Die SPD-Politikerin gab ihre Entscheidung schließlich am Montag in einer kurzen schriftlichen Erklärung bekannt, in der sie das Eingeständnis eigener Fehler vermied. Als Grund für den Rücktritt nannte sie vielmehr die "monatelange mediale Fokussierung" auf ihre Person, die eine sachliche Arbeit kaum mehr zugelassen habe.