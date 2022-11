Die mitteldeutschen Bundesländer haben bislang insgesamt 635 Millionen Euro aus dem Vermögen von ehemaligen DDR-Partei- und Massenorganisationen erhalten. Das geht aus einer Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion an das Finanzministerium hervor, die MDR AKTUELL vorliegt.

Am meisten hat Sachsen von den sogenannten PMO-Mitteln profitiert. Der Freistaat erhielt rund 295 Millionen Euro. Sachsen-Anhalt bekam knapp 178 Millionen Euro und Thüringen etwas mehr als 162 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus dem sichergestellten Betriebsvermögen von ehemaligen DDR-Organisationen wie der SED oder dem FDGB und wurden seit 2006 in mehreren Tranchen durch die "Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben" (BvS) an die ostdeutschen Bundesländer ausgezahlt.