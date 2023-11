Bildrechte: IMAGO/Daniel Kubirski

Rechtslage Was auf Pro-Palästina-Demonstration verboten ist

16. November 2023, 05:00 Uhr

Auf Pro-Palästina-Demonstrationen kommt es immer wieder zu Anzeigen gegen Teilnehmer. Verboten ist alles, was in Verbindung zur Hamas oder Samidoun steht. Außerdem ist Volksverhetzung und der Aufruf zu Straftaten illegal. Auch bei der Parole "From the River to the Sea – Palestine will be free" wird zumindest in Sachsen bereits ermittelt.